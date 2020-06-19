Лукашенко поедет на парад в Москву вместе с сыновьями

Президент Беларуси Александр Лукашенко будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Глава белорусского государства ответил согласием на приглашение своего российского коллеги.

9 мая 2019 года, Минск. Фото пресс-службы президента Беларуси

В ходе состоявшегося 19 июня телефонного разговора Лукашенко и Путина было отмечено, что белорусский лидер отправится в Москву со своими сыновьями. По официальной информации, у Лукашенко трое сыновей — Виктор и Дмитрий от супруги Галины и внебрачный Николай.

Лукашенко и Путин также обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом в России и Беларуси. Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Путин рассказал Лукашенко о новом эффективном лекарстве на основе японских препаратов.

Российский лидер выразил готовность обеспечить этим лекарством Беларусь в необходимых ей объемах. Лукашенко, в свою очередь, подтвердил намерение это лекарство закупить.

По сообщению пресс-службы Кремля, также были обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, выражено удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз, которое было подписано сегодня в ходе визита в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.