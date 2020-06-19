Лукашенко уверен, что в белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы

Об этом он заявил 19 июня в Минске на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба президента.

Фото: president.gov.by

Поскольку перед встречей с министром Лукашенко пообщался по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, Лавров начал со слов: «Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича».

«Это я вам хочу передать, — ответил Лукашенко. — Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда».

«Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед», — отметил Лавров.

«Совершенно верно, — заявил Лукашенко. — Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас — президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас».

«Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы», — уверен официальный белорусский лидер.

«Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним (Владимиром Путиным. — ред.) абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно», — сказал Лукашенко.

Он выразил уверенность, что «удастся преодолеть целый ряд пандемий, включая инфопандемию, экономическую, политическую, нефтяную, газовую пандемии». «Все это мы преодолеем. Это в наших силах. Мы обсуждали проблемы пандемии. И я вижу, как в России стабилизируется ситуация с лечением людей. Он (Путин. — ред.) мне предложил новое лекарство, которое апробировано в Российской Федерации и эффективность показало. Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано», — сказал Лукашенко.