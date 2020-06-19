Более 160 тысяч белорусов подписали петицию за освобождение Бабарико

Подписанты петиции требуют освободить из СИЗО КГБ претендента в кандидаты в президенты и прекратить преследования как в отношении бывшего банкира, так и членов его семьи, друзей, бывших коллег, участников инициативных групп, сборщиков подписей и любых граждан, поддерживающих его.

По мнению подписантов, задержание Виктора Бабарико является свидетельством грубого нарушения прав претендента, а также граждан страны, желающих отдать свой голос за него на президентских выборах 2020 года.

«Мы требуем обеспечить законность и равные возможности для проведения избирательной кампании всех претендентов на пост президента Беларуси», — сказано в петиции .

На сайте petitions.by за освобождение Бабарико подписались более 4 тысяч человек.

Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико собрано и верифицировано 434 985 подписей, сообщила вечером 19 июня представитель его штаба.