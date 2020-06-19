Беларусь разместила два выпуска евробондов на 1,25 млрд долларов — чтобы рассчитаться по старым долгам

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Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов, в том числе бонды с погашением в феврале 2026 года на 500 млн долларов и с погашением в феврале 2031 года на 750 млн долларов.

Фото pixabay.com

Организаторами размещения белорусских евробондов выступили четыре зарубежные компании: Citi, Raiffeisen Bank, Societe Generale, Renaissance Capital.

«Беларусь провела встречи с инвесторами в США и Европе в конце февраля — начале марта, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить само размещение на более поздний срок. 16 июня представители правительства Беларуси вместе с банками-организаторами провели глобальный инвесторский звонок и ряд дополнительных звонков с инвесторами», — говорится в пресс-релизе «Райффайзенбанка».

Размещение было назначено на 17 июня. «Уже за первый час книга заявок по обоим выпускам превысила 1 млрд долларов. На пике спрос инвесторов превышал 5 млрд», — отмечают аналитики «Райффайзенбанка».

За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды. «Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по 5-летним бумагам — 6,125% и по 10-летним — 6,325%. По финальным параметрам суммарный спрос составил 4,8 млрд долларов, в книге заявок участвовали свыше 170 имен», — сообщает «Райффайзенбанк».

В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% — в пятилетнем выпуске и 70% — в 10-летнем.

«Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из континентальной Европы — 20 и 13%, из Азии и с Ближнего Востока — 4 и 2% соответственно. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании», — отмечает «Райффайзенбанк».

Ранее белорусские власти пять раз выходили на международный рынок капитала для привлечения внешнего финансирования путем размещения евробондов. Привлеченные средств направляются на рефинансирование платежей по госдолгу, отмечает БелаПАН.
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Тэги: евробонды внешние заимствования

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