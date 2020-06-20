Посольство Великобритании: задержание журналистов и мирных демонстрантов по всей Беларуси недопустимо

Задержание большого количества журналистов и мирных демонстрантов по всей Беларуси недопустимо. Об этом заявило посольство Великобритании на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс

«Великобритания призывает правительство Беларуси уважать права на свободу выражения мнений и собраний и освободить тех, кто был произвольно задержан», — говорится в заявлении.

19 июня — в последний день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты — в разных городах Беларуси прошли пикеты. По всей стране задерживали журналистов, которые освещали их проведение.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске были задержаны журналисты радио «Свобода» Александр Дынько и Андрей Рабчик, журналистка Ирина Ореховская, видеооператор Reuters Владимир Костин, журналисты «Еврорадио» Мария Войтович и Артем Майоров, фотограф tut.by Вадим Замировский, журналистка Onliner.by Анастасия Занько, в Гомеле — журналистка «Белсат» Лариса Щирякова. Через несколько часов они были освобождены.

По данным закрытого властями правозащитного центра «Весна», в Бобруйске были задержаны журналисты Сергей Латинский и Олеся Латинская. Правозащитники сообщают, что помимо журналистов по всей стране во время легальных пикетов задержано более 40 человек.