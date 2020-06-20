Кондрусевич призвал решать все политические вопросы путем диалога в духе взаимоуважения

Председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 19 июня во время святой мессы в столичном архикафедральном костеле затронул тему напряженной ситуации, связанной с президентскими выборами.

Как сообщает официальный портал Римско-католического костела в Беларуси, он подчеркнул, что «все недоразумения необходимо решать путем диалога и в духе взаимоуважения».

«Иисус хорошо знает, что в нашем грешном мире жизнь человека нелегка, — сказал он. — Ежедневно мы переживаем множество трудностей и сложностей. Иисус предлагает решение всех наших проблем через любовь к ближнему, что является знаком любви к Богу. А любовь к Богу — это жизнь по Божьему закону, уважение к каждому человеку, диалог во имя добра всего общества».

Рассматривая сегодняшнюю ситуацию в Беларуси в свете Евангелия, архиепископ Кондрусевич отметил: «Мы разные, что естественно, и потому у нас разные мнения относительно одних и тех же проблем и вопросов. И в семье все разные, но это одна семья, и все заботятся друг о друге, об общем благе. И в обществе мы должны в первую очередь руководствоваться общим благом общества, а не только продвижением своего имиджа».

Поэтому, по его словам, в этот «сложный и даже неспокойный период нашей истории накануне выборов всем политическим и общественным силам нужно прежде всего думать об общем благе общества и совместном будущем», чтобы оно созидалось «прежде всего на взаимоуважении и любви к ближнему, а сложные вопросы решались путем диалога».

Выборы президента назначены на 9 августа.