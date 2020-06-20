«Вирус стремительно распространяется». ВОЗ заявила о новой опасной фазе пандемии

Мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса COVID-19 на фоне стремлений стран возобновлять экономическую деятельность и ослаблять ограничительные меры.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, сообщает focus.ua .

«Вчера в ВОЗ поступили сведения более чем о 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель», — заявил он.

По его словам, почти половина выявленных инфицированных приходится на Америку. Кроме Америки, большое количество новых случаев зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

По словам Гебрейесуса, людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся возобновлять экономическую деятельность.

«Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы», — заявил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,3 млн человек, более 450 тыс. умерли.

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,3 млн.), Россия — на третьем (569 тыс.), Индия — на четвертом (395 тыс.), Великобритания — на пятом (более 303 тыс.).