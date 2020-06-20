Правозащитники: на акциях солидарности в Беларуси задержаны около 120 человек

В ходе акций в поддержку альтернативных кандидатов в президенты, которые прошли накануне вечером в Беларуси, задержаны около 120 человек. Такими сведениями на данный момент располагает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

19 июня — в последний день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты — в разных городах Беларуси прошли пикеты. Люди выстраивались в «живые цепи» вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами и претендентами в кандидаты.

По всей стране задерживали участников акций, а также журналистов, которые их освещали.

По данным правозащитников, задержания происходили в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Новополоцке, Могилеве, Молодечно, Гродно, Орше и Слуцке. Больше всего людей было задержано в Минске — 80 человек. Некоторых уже отпустили.

На массовые задержания участников акций солидарности отреагировали дипломатические представительства США и Великобритании.

Соединенные Штаты призвали белорусское правительство «придерживаться своих международных обязательств уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться, а также освободить задержанных, включая журналистов, освещающих мирное собрание людей». Заявление разместило американское посольство в Минске на своей странице в «Твиттере».

Посольство Великобритании подчеркнуло, что задержание мирных демонстрантов и журналистов недопустимо. «Великобритания призывает правительство Беларуси уважать права на свободу выражения мнений и собраний и освободить тех, кто был произвольно задержан», — говорится в заявлении на странице британского посольства в «Фейсбуке».