Шла по полю и… провалилась в колодец. В Гомельском районе спасатели извлекли женщину из западни
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Накануне, 19 июня, в службу спасения (телефон — 101)
В чем и убедились сотрудники МЧС, прибыв по месту вызова — используя специальную лестницу-палку, спасатели помогли 52-летней сельчанке выбраться из нежданного заточения.
После осмотра медиками МЧС женщину госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу.
Осталось выяснить у местных властей, кому принадлежит заброшенный колодец и почему он оставлен открытым.
Фото: МЧС.