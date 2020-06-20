Шла по полю и… провалилась в колодец. В Гомельском районе спасатели извлекли женщину из западни

Накануне, 19 июня, в службу спасения (телефон — 101) Гомельского областного управления МЧС сообщили о том, что в агрогородке. Еремино шедшая через поле женщина провалилась в открытый колодец.

В чем и убедились сотрудники МЧС, прибыв по месту вызова — используя специальную лестницу-палку, спасатели помогли 52-летней сельчанке выбраться из нежданного заточения.

После осмотра медиками МЧС женщину госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу.

Осталось выяснить у местных властей, кому принадлежит заброшенный колодец и почему он оставлен открытым.

Фото: МЧС.