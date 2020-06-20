Шла по полю и… провалилась в колодец. В Гомельском районе спасатели извлекли женщину из западни

/ Происшествия
Просмотров: 129

Накануне, 19 июня, в службу спасения (телефон — 101) Гомельского областного управления МЧС сообщили о том, что в агрогородке. Еремино шедшая через поле женщина провалилась в открытый колодец.

В чем и убедились сотрудники МЧС, прибыв по месту вызова — используя специальную лестницу-палку, спасатели помогли 52-летней сельчанке выбраться из нежданного заточения.

После осмотра медиками МЧС женщину госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу.

Осталось выяснить у местных властей, кому принадлежит заброшенный колодец и почему он оставлен открытым.

Фото: МЧС.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МЧС спасательные работы колодец Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Взрывы, пожары, подтопления. МЧС оценило угрозы перед Европейскими играми

Взрывы, пожары, подтопления. МЧС оценило угрозы перед Европейскими играми

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС