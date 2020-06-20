В инициативную группу по проведению конституционного референдума записалось уже более 7500 человек
За неполные сутки в инициативную группу по проведению
При этом в штабе отмечают, что «подготовка к референдуму не останавливает и не заменяет предвыборную кампанию». «Мы продолжаем работу по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Видеообращение Виктора Бабарико, который сейчас содержится в СИЗО КГБ, с инициативой провести референдум по изменению Конституции, было обнародовано его штабом вечером 19 июня.