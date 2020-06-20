В инициативную группу по проведению конституционного референдума записалось уже более 7500 человек

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За неполные сутки в инициативную группу по проведению конституционного референдума, предложенного претендентом на пост президента Беларуси Виктором Бабарико, записалось более 7500 человек. Об этом сообщает штаб Бабарико в своем телеграм-канале.

При этом в штабе отмечают, что «подготовка к референдуму не останавливает и не заменяет предвыборную кампанию». «Мы продолжаем работу по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Видеообращение Виктора Бабарико, который сейчас содержится в СИЗО КГБ, с инициативой провести референдум по изменению Конституции, было обнародовано его штабом вечером 19 июня.
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Тэги: конституционный референдум Персона: Виктор Бабарико

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