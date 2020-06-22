Тренер Лукашенко обрушился с гневной критикой в адрес спортсменов, набравшихся «наглости поливать грязью государство»

Тренер хоккейной команды Александра Лукашенко Дмитрий Басков выступил с открытым письмом к спортивной общественности.

Фото из архива пресс-службы президента

Член исполкома НОК «заклеймил позором» спортсменов, которые проявили гражданскую позицию и честно высказались о недопустимости творящегося в Беларуси правового беспредела.

Кроме всего прочего Басков заявил, что «вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно».

«Многие из тех, кто сегодня набрался наглости поливать грязью государство, были поддержаны им же в не самые успешные для себя периоды карьеры, — заявил фукционер. — Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это ни что иное, как подлость».

А вот тех, кто сегодня продолжает рассказывать, в какой замечательной стране мы живем, тренер Лукашенко считает порядочными: «Я бы хотел выразить благодарность каждому спортсмену и спортивной организации, кто сегодня нашел в себе смелость выразить такую «непопулярную», как показывают отзывы в интернете, позицию благодарности. Честную, открытую, достойную воспитанного человека с патриотизмом в сердце».