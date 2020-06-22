В Беларуси стартовал проект «Инклюзивное материнство» — для родителей с инвалидностью

В Беларуси стартовал первый образовательный проект для родителей с инвалидностью «Инклюзивное материнство».

Его цель — сделать более доступной для таких мам и пап информацию по вопросам беременности, подготовки к родам, послеродовому периоду и этапу ухода за новорожденным ребенком.

Обучающие видеоматериалы для таких родителей были созданы при поддержке проекта MAMA PRO и размещены на youtube-канале «Гiд па жыццi»/ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».

Видеоролики, в которых эксперты доступным языком разъясняют волнующие всех родителей вопросы и развеивают самые распространенные страхи, для лучшего восприятия теперь сопровождаются субтитрами.

Кроме того, более 300 текстовых материалов на тему материнства и детства станут доступны широкому кругу родителей. Следующий этап — перевод информации на ясный язык — особую упрощенную версию языка, разработанную для облегчения восприятия информации людьми с интеллектуальными нарушениями.

Инициаторы надеются, что этот проект облегчит как будущим, так и молодым мамам и папам с инвалидностью доступ к интересующей их информации. Ведь в вопросах беременности и родов люди с особыми потребностями нередко сталкиваются с дискриминацией своих прав.

«Беларусь находится лишь в начале пути расширения доступа к беременности и родам женщинам с инвалидностью. Нашим врачам еще не всегда хватает международного профессионального опыта и знаний в данной области. Иногда женщины с особыми потребностями сталкиваются с критическими замечаниями на этапах до и после беременности, иногда их и вовсе отговаривают становиться матерями. Необходимой информации не хватает, а ведь желанное материнство — законное право любой женщины», — считает эрготерапевт, менеджер проектов «Гiд па жыццi»/ОО БелАПДИиМИ Ирина Куксик.

«Инклюзивное материнство» — это совместный проект социально-благотворительного учреждения по вопросам общественного здоровья «Паблик Хелс» и «Гiд па жыццi» / ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Его осуществление стало возможным при поддержке посольства США в Беларуси.