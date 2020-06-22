Оператор А1 вдвое расширил список коротких благотворительных номеров

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Компания А1 более чем вдвое расширила список коротких благотворительных номеров. Теперь абоненты компании имеют возможность пожертвовать средства в пользу 29 белорусских благотворительных фондов и организаций, а также поддержать медиков в борьбе с COVID-19.

Сделать перевод можно через приложение A1 banking, а также посредством USSD-запроса или отправки SMS на короткий номер. Комиссия за перечисление средств не взимается.

Совершить пожертвование через приложение A1 banking можно в разделе «Добро», используя средства любой привязанной к аккаунту банковской карты либо списав сумму с баланса абонентского номера. Максимальная сумма пожертвования с баланса номера составляет 100 рублей в месяц.

Возможность перечислить денежные средства с банковской карты в приложении A1 banking предоставляется абонентам всех мобильных операторов Беларуси.

При отправке SMS на специальный короткий номер благотворительный взнос списывается с баланса абонентского номера, но является фиксированным и составляет 2 рубля. Отправляя USSD-запрос, пользователь может выбрать одну из трех сумм — 2, 5 или 10 рублей.

Перечислить денежные средства с баланса абонентского номера могут абоненты всех тарифных планов A1 для физических лиц (кроме линейки «ПРИВЕТ»).

Полный список благотворительных фондов и организаций размещен на сайте А1.
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Тэги: А1 Беларусь благотворительность

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