Издатель «Ведомостей» уволился из‑за смены руководства

Глеб Прозоров, генеральный директор компании «Бизнес Ньюс Медиа», которая издает «Ведомости», уволился из-за смены руководства.

«Только что генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель "Ведомостей" Глеб Прозоров прислал нам прощальное письмо. Он не хочет работать с новой командой», — рассказала редактор газеты Ксения Болецкая.

Прозоров написал, что «в этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались ее продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук».

Весной у «Ведомостей» сменились владельцы, на должность главного редактора назначили Андрея Шмарова. Возглавив газету, он переписал заголовок заметки о «Роснефти» на противоположный, снял с сайта колонку о главе госкомпании Игоре Сечине и попытался удалить новость о падении рейтинга президента Владимира Путина.

Совет директоров «Бизнес Ньюс Медиа» 15 июня рекомендовал Прозорову утвердить Шмарова на этой должности.