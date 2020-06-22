Издатель «Ведомостей» уволился из‑за смены руководства
Глеб Прозоров, генеральный директор компании «Бизнес Ньюс Медиа», которая издает «Ведомости», уволился из-за смены руководства.
«Только что генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель "Ведомостей" Глеб Прозоров прислал нам прощальное письмо. Он не хочет работать с новой командой», —
Прозоров написал, что «в этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались ее продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук».
Весной у «Ведомостей»
Совет директоров «Бизнес Ньюс Медиа» 15 июня рекомендовал Прозорову утвердить Шмарова на этой должности.