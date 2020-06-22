Избитого милицией ганцевичского журналиста оштрафовали на 810 рублей

В Барановичах прошел суд над журналистом издания «Ганцавіцкі час» Александром Позняком, которого задержали вместе с коллегой Сергеем Багровым во время освещения акции солидарности в Ганцевичах, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В отношении журналистов составили протоколы за неповиновение и нарушение правил организации массового мероприятия. Воскресенье они провели в Ганцевичском РОВД, а в понедельник их доставили на суд в Барановичи.

Журналистов судили по очереди. Первым рассматривали административное дело Александра Позняка.

Александр Позняк сообщил в суде, что в субботу 20 июня он, как сотрудник зарегистрированного СМИ, освещал акцию солидарности в Ганцевичах. На вопрос судьи оказывал ли он сопротивление милиции, Позняк ответил отрицательно.

Журналист рассказал, как его задерживали: «На меня навалились, взяли за волосы, стали бить кулаками по лицу и ребрам и придавили коленом. Били с нескольких сторон — слева, справа и спереди. До этого милиция не делала нам никаких замечаний».

Рассмотрев материалы дела, судья Екатерина Груда признала Александра Позняка виновным по двум статьям КОАП (ст. 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» и ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») и назначила наказание по 15 базовых величин. В сумме это 810 рублей.