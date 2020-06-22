Лукашенко пообещал референдум о судьбе аккумуляторного завода под Брестом

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом надеются, что обещанный Александром Лукашенко референдум по поводу предприятия позволит закрыть завод окончательно.

Фото: president.gov.by

Об этом заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, комментируя данное 22 июня главой государства обещание объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода.

«Об референдуме заявил Александр Лукашенко 22 июня в Бресте во время встречи с общественностью региона. Также глава государства, отвечая на вопрос активистов по поводу пусконаладочных работ на заводе, пообещал, что до референдума их не будет, — рассказал Кисляк. — Судьба завода будет в подвешенном состоянии примерно до конца года. Так как было обещано, что референдум будет организован после выборов, которые пройдут 9 августа».

Один из лидеров общественной кампании против строительства завода Дмитрий Бекалюк, также присутствовавший на сегодняшней встрече с президентом, заявил БелаПАН, что кампания против завода будет продолжена до его окончательного закрытия.

Кисляк напомнил, что в декабре 2018 года активисты подавали в Брестский райисполком заявление на регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. На референдум предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, на территории района.

По словам Кисляка, отказ в регистрации инициативной группы Брестский райисполком мотивировал тем, что вопрос не может быть вынесен на местный референдум: завод имеет значение для Беларуси в целом, запрещение деятельности этого предприятия не входит в компетенцию местных органов власти.