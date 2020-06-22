Лукашенко пообещал референдум о судьбе аккумуляторного завода под Брестом
Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом надеются, что обещанный Александром Лукашенко референдум по поводу предприятия позволит закрыть завод окончательно.
Об этом заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, комментируя данное 22 июня главой государства обещание объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода.
«Об референдуме заявил Александр Лукашенко 22 июня в Бресте во время встречи с общественностью региона. Также глава государства, отвечая на вопрос активистов по поводу пусконаладочных работ на заводе, пообещал, что до референдума их не будет, — рассказал Кисляк. — Судьба завода будет в подвешенном состоянии примерно до конца года. Так как было обещано, что референдум будет организован после выборов, которые пройдут 9 августа».
Один из лидеров общественной кампании против строительства завода Дмитрий Бекалюк, также присутствовавший на сегодняшней встрече с президентом, заявил БелаПАН, что кампания против завода будет продолжена до его окончательного закрытия.
Кисляк напомнил, что в декабре 2018 года активисты подавали в Брестский райисполком заявление на регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. На референдум предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, на территории района.
По словам Кисляка, отказ в регистрации инициативной группы Брестский райисполком мотивировал тем, что вопрос не может быть вынесен на местный референдум: завод имеет значение для Беларуси в целом, запрещение деятельности этого предприятия не входит в компетенцию местных органов власти.
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Аккумуляторный завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планировали наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года.
22 мая текущего года аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» был выведен из-под контроля 1AK-Group. По данным Единого государственного регистра юридических лиц, уставной фонд нового владельца ООО «Аккумуляторный альянс» составляет 6,7 млн рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, 15% — Дмитрию Баскову.