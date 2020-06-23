Лукашенко: с жульем у нас поступают, как и во всех цивилизованных странах — по закону

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Бизнес, который честно работает во благо страны и народа, в Беларуси всегда будут поддерживать, заявил Александр Лукашенко 22 июня на встрече с активом Брестской области.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Здесь на нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция. Я ее не менял и менять не буду. А если какое-то жулье пытается жить за счет чужого, частного или государственного, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах, — по закону», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства отметил, что не будет послаблений и в борьбе с коррупцией. «Это ржавчина, которая разъедает все. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране», — сказал он, сообщает БелаПАН.
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Тэги: бизнес Персона: Александр Лукашенко

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