Лукашенко: с жульем у нас поступают, как и во всех цивилизованных странах — по закону

Бизнес, который честно работает во благо страны и народа, в Беларуси всегда будут поддерживать, заявил Александр Лукашенко 22 июня на встрече с активом Брестской области.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Здесь на нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция. Я ее не менял и менять не буду. А если какое-то жулье пытается жить за счет чужого, частного или государственного, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах, — по закону», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.