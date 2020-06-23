Лукашенко — брестчанам: я не «вусаты таракан», а действующий президент

Александр Лукашенко заявляет, что уважительно относится к мнению людей, даже если не разделяет их взгляды. На это он указал 22 июня в Бресте по завершении встречи с активом области, общаясь возле облисполкома с жителями города.

Фото пресс-службы президента

«Я вас об одном прошу — вы успокойтесь. Если у вас есть какие-то проблемы — вы их излагайте», — сказал Лукашенко на встрече, фрагмент которой показал телеканал «Беларусь 1».

«Послушайте, кроме меня их никто не решит и той власти, которая сегодня есть. Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее, и мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании я и то больше трех наберу…», — заявил Лукашенко собравшимся.

Он сказал, что в курсе того, что пишут о нем, как порой называют. «Не надо нас дергать, оскорблять, — предупредил он. — Вусаты таракан, еще чего-то… Я пока действующий президент, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. Поэтому не надо. А если вы хотите разного рода жулье защитить, то защищайте, только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего».