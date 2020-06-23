Адвокат Виктора Бабарико сегодня предпримет еще одну попытку посетить его в СИЗО КГБ

Дмитрий Лаевский, адвокат арестованного претендента на пост президента бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, сообщил, что 23 июня предпримет еще одну попытку посетить клиента, которого содержат в следственном изоляторе Комитета госбезопасности.

«Мы сегодня продолжаем работать над этим вопросом, чтобы наше свидание состоялось, но пока в этом направлении больших продвижек нет, — отметил он в комментарии БелаПАН. — Я думаю, что только через несколько часов смогу что-то определенное сказать. Я лично с ним не виделся с субботы, когда были процессуальные действия. Конечно, хотелось бы, чтобы наши просьбы были услышаны, думаю, Генеральная прокуратура в состоянии этот вопрос разрешить так, чтобы мы могли выполнять свою работу».

Лаевский отметил, что 22 июня его не допустили к Бабарико в следственный изолятор КГБ. В бюро пропусков ему в устной форме отказали в посещении в связи с эпидемиологической ситуацией.

Читайте также:

«Проблема в том, что до сих пор мы не видели никакого письменного решения, в котором бы описывалось, по какой причине ограничен доступ адвокатов, как надолго, — подчеркнул защитник Бабарико. — Может быть, есть какие-то условия, чтобы это решение было отменено или пересмотрено. Или, может быть, можно соблюсти какие-то условия, например в костюме химзащиты зайти. Все сводится к уровню устных ответов в бюро пропусков, когда ты подаешь документы, а их не принимают со ссылкой на то, что свидания не производятся. Мы можем на это реагировать только процессуально, обращаясь к надзорному органу».

По словам Лаевского, ему пока не известно о какой-либо реакции Генпрокуратуры на его жалобы и жалобы других адвокатов Бабарико по поводу их недопуска к клиенту 18 июня в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля и 22 июня в СИЗО КГБ.

«Первая ситуация уже не так актуальна, потому что некое движение вперед уже состоялось. Конечно, правовая оценка этому должна быть дана, но больше сейчас интересна все-таки реакция по поводу возможности посетить [Бабарико в СИЗО КГБ]. Это очень важно, потому что нам нужно работать», — заявил адвокат.