«Репортеры без границ» призвали руководство ЕС поставить переговоры с Беларусью в зависимость от прекращения преследования журналистов

Поставить переговоры с Беларусью в зависимость от прекращения преследования журналистов и их освобождения из тюрем призвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения ЕС Оливера Вархея международная организация «Репортеры без границ».

«В преддверии президентских выборов белорусские власти всеми средствами мешают журналистам освещать собрания в поддержку оппозиционных кандидатов. "Репортеры без границ" осуждают задержание более чем десятка из них», — говорится в заявлении, которое поступило в БелаПАН.

Организация отмечает, что в начале президентской избирательной кампании в стране уже задерживалось несколько журналистов, однако «впервые они были схвачены полицией, несмотря на действительные аккредитации». «Репортеры без границ» упоминают о журналистах, освещавших 20 июня стихийную акцию протеста в Ганцевичах, Александре Позняке и Сергее Багрове. Первый во время задержания был избит, и на него надели наручники. Суд оштрафовал Позняка на 810 рублей (300 евро) по обвинению в сопротивлении милиции и участии в несанкционированном мероприятии. Багров получил 15 суток ареста. Кроме того, в Бобруйске на 10 суток арестован фрилансер Сергей Латинский.

«Репортеры без границ» отмечают, что во время акций в последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты было задержано более 270 человек, в том числе 14 журналистов, включая представителей агентства Reuters, «Радыё Свабода», «Еврорадио», порталов TUT.by и Onliner.by, а в месте проведения акций не работал мобильный интернет.

«На фоне небывалой мобилизации в поддержку оппозиционных кандидатов власть пытается закрыть рот прессе, — заявила глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии организации «Репортеры без границ» Жанна Кавелье. — Белорусские власти продолжают уничтожать весь плюрализм, политический и журналистский».

Организация напоминает, что в ее рейтинге свободы СМИ Беларусь занимает 153-е место среди 180 стран.