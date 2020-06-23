ОМОН задержал 20 человек из очереди к магазину Symbal.by

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Директор Павел Белоус сообщил в соцсетях об остановке работы магазина с 29 июня. После заявления у магазина напроспекте Машерова выстроилась очередь — и к нему тут же подъехал автозак.

Фото: телеграм-канал «МотолькоПомоги»

О задержаниях сообщает svaboda.org. Среди задержанных — внештатный фотокорреспондент информационной компании БелаПАН Андрей Шавлюга.

Перед задержаниями, как следует из прямой трансляции, организованной магазином, у выезда из двора разгорелся конфликт: будто бы покупатели мешали выезду машины. Возникла потасовка. Один из участников конфликта вызвал милицию.

Напомним, милиция изъяла у курьера сувенирного магазина Symbal.by 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». После этого магазин стали донимать проверками. На прошлой неделе на производство пришла санстанция, которая выписала постановление об остановке производства, и милиция, которая забрала на проверку девять бело-красно-белых флагов.

На этой неделе Symbal.by дополнительно получил письмо от Мингорисполкома с требованием убрать в течение трех дней со здания вывеску магазина, а сегодня, 23 июня, пришел представитель МЧС разбираться по анонимной жалобе, что из помещения якобы распространяются неприятные запахи.
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Тэги: Symbal.by задержания Персона: Павел Белоус Андрей Шавлюга Город: Минск

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