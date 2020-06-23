Американская нефть подорожала до максимума с весны

/ Экономика
Просмотров: 114

Американская нефть марки WTI подорожала до максимума с 6 марта на торгах во вторник, 23 июня, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем остается в силе.

В ходе торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) ее стоимость поднималась до 41,47 долларов за баррель, но позже рост замедлился до 41,22 доллара (+1,2%).

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 43,59 доллара за баррель (+1,18%).

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань. Позже Трамп это утверждение опроверг выразил надежду на то, что власти Китая продолжат выполнять условия соглашения.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нефть США-Китай

Другие материалы на эту тему:

«У нас госрезерв лежит больше 20 лет». Лукашенко поручил запастись нефтью впрок

«У нас госрезерв лежит больше 20 лет». Лукашенко поручил запастись нефтью впрок

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ