Американская нефть подорожала до максимума с весны

Американская нефть марки WTI подорожала до максимума с 6 марта на торгах во вторник, 23 июня, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем остается в силе.

В ходе торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) ее стоимость поднималась до 41,47 долларов за баррель, но позже рост замедлился до 41,22 доллара (+1,2%).

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 43,59 доллара за баррель (+1,18%).

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань. Позже Трамп это утверждение опроверг выразил надежду на то, что власти Китая продолжат выполнять условия соглашения.