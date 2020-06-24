Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна»

В сети появился трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».

Как отмечается в анонсе картины, главный герой — пожарный Алексей, «на первый взгляд, совершенно не похож на героя».

«Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы», — говорится в рекламе.

Кроме Козловского в ленте снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич, Артур Бесчастный, Антон Шварц, Андрей Арчаков, Самвел Тадевосян и другие.

Премьера ожидается 8 октября.