Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна»

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В сети появился трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».

 

 

Как отмечается в анонсе картины, главный герой — пожарный Алексей, «на первый взгляд, совершенно не похож на героя».

«Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы», — говорится в рекламе.

Кроме Козловского в ленте снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич, Артур Бесчастный, Антон Шварц, Андрей Арчаков, Самвел Тадевосян и другие.

Премьера ожидается 8 октября.
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Тэги: российское кино авария на ЧАЭС Персона: Данила Козловский Оксана Акиньшина Филипп Авдеев Равшана Куркова Николай Козак Игорь Черневич Артур Бесчастный Антон Шварц Андрей Арчаков Самвел Тадевосян

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