NaviBand: не укладывается в голове насилие к обычным людям — молчать уже невозможно!

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Представивший Беларусь в 2017 году на международном песенном конкурсе «Евровидение» NaviBand обратился по поводу ситуации в стране.

Как отмечают Артем и Ксения, их регулярно «пытались окунуть» в политику: «Мы любим нашу страну, поём на родном языке и искренне верим в свет, силу и добро наших людей, вне зависимости от их взглядов!»

Солисты рассказали, что их сыну уже больше двух лет и он знает цвета и предназначение практически всего транспорта в городе: «Скорая помощь спасает людей, экскаватор роет яму, кран строит дом», но мы абсолютно не знаем, как объяснить ребенку, что делает «большая зеленая машина», которых в городе становится всё больше. А сегодня ещё и новость о задержании людей, которые просто стояли в очереди в магазин».

Ксения и Артем говорят, что не собирались высказываться по поводу выборов, потому что «привыкли идти по жизни, делая своё дело без лишних слов».

Они сообщили, что выпустили песню «ІНШЫМІ», в которой «каждое слово отражает всё, что происходит сейчас вокруг».

«Но у нас не укладывается в голове жестокость и насилие к обычным людям. Нам становится страшно. Молчать уже невозможно!» — подчеркнул дуэт.

Свое послание они завершили так: «МЫ ПРАЧНЕМСЯ ІНШЫМІ».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 NaviBand репрессии

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