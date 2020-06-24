«В стране происходят ужасные вещи — противно и отвратительно смотреть»

/ Выборы
Просмотров: 1854

Еще один бывший телеведущий подверг резкой критике действия ОМОНа во время задержания у магазина symbal.by.

По словам Дмитрия Кохно, он живет совсем рядом: «На этом видео от вас, милиция, убегает седая старушка. Вы что?! Вы должны защищать людей, обеспечивать их безопасность. В этой очереди нет преступников. Что вы делаете? Мне противно и отвратительно видеть то, что происходит».

Он задается вопросом: «Если бы мы гуляли там с сыном, нас бы тоже схватили эти люди? Нас бы тоже запихнули в автозак? За нами бежали бы эти страшные люди в чёрном?»

По словам Кохно, на своих страницах в соцсетях он пытается нести добро: «Сейчас, приходя вечером домой, мы обсуждаем только одно: в стране происходят ужасные вещи».

Он обратился к правоохранителям: «Я верю, что среди вас много достойных людей, которые хотят защищать мирное население Беларуси, и для которых закон всё ещё имеет силу».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 репрессии задержания Персона: Дмитрий Кохно

Другие материалы на эту тему:

«Выборы президента проходят в атмосфере страха, угроз и запугивания»

«Выборы президента проходят в атмосфере страха, угроз и запугивания»

Бабарико останется в политической игре, даже если сядет

Бабарико останется в политической игре, даже если сядет

«В лаптях и без штанов». Риторика Лукашенко и госпропаганды бьет мимо цели

«В лаптях и без штанов». Риторика Лукашенко и госпропаганды бьет мимо цели

Гарри Погоняйло. ВОПРОС РЕБРОМ. Что делать в день выборов?

Гарри Погоняйло. ВОПРОС РЕБРОМ. Что делать в день выборов?