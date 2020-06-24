«В стране происходят ужасные вещи — противно и отвратительно смотреть»

Еще один бывший телеведущий подверг резкой критике действия ОМОНа во время задержания у магазина symbal.by.

По словам Дмитрия Кохно, он живет совсем рядом: «На этом видео от вас, милиция, убегает седая старушка. Вы что?! Вы должны защищать людей, обеспечивать их безопасность. В этой очереди нет преступников. Что вы делаете? Мне противно и отвратительно видеть то, что происходит».

Он задается вопросом: «Если бы мы гуляли там с сыном, нас бы тоже схватили эти люди? Нас бы тоже запихнули в автозак? За нами бежали бы эти страшные люди в чёрном?»

По словам Кохно, на своих страницах в соцсетях он пытается нести добро: «Сейчас, приходя вечером домой, мы обсуждаем только одно: в стране происходят ужасные вещи».

Он обратился к правоохранителям: «Я верю, что среди вас много достойных людей, которые хотят защищать мирное население Беларуси, и для которых закон всё ещё имеет силу».