Прокатиться на «Столичном экспрессе» по Детской железной дороге можно будет с 9 июля

Детская железная дорога имени Константина Заслонова откроет 65-й сезон 9 июля, сообщили в пресс-центре БЖД.

Первый «Столичный экспресс» отправится в 11:00. Пассажиров ждет традиционный маршрут — от станции Заслоново через станцию Пионерскую до Соснового Бора и обратно.

Расписание поезда на лето:

— среда, четверг и пятница — в 11:00, 11:38, 12:57, 13:35;

— суббота и воскресенье — в 11:00, 11:38, 12:57, 13:35, 14:52, 15:31.

«Столичный экспресс» будет курсировать до 20 сентября.