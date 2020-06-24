Все фигуранты «сахарного дела» остаются под стражей и сотрудничают со следствием

Это сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук 24 июня в ходе онлайн-брифинга.

Запись брифинга была размещена на ютьюб-канале Национального пресс-центра. Журналистов на мероприятии не было, вопросы зачитывал сотрудник НПЦ.

«Так называемое "сахарное дело" продолжается, — сказал Стук. — Все обвиняемые, поскольку ими совершено особо тяжкое преступление и размер взяток только даже на начальном этапе расследования достиг — то, что установлено и сегодня фигурирует в обвинении, — нескольких десятков тысяч долларов, находятся под стражей. Дело идет в обычном порядке, расследуется, выясняются все обстоятельства. Я думаю, что через некоторое время оно будет направлено в суд».

По словам представителя Генпрокуратуры, взятки передавались за поставку сахара определенным российским структурам. «В деле кроме руководителей белорусских наших сахарных заводов и комбинатов фигурируют еще директор Белорусской сахарной компании и дилер по распространению продукции белорусских сахарных заводов на территории Российской Федерации, — сказал Стук. — Взятки передавались за поставку в адрес определенных субъектов хозяйствования Российской Федерации, а также поставку от других субъектов хозяйствования в адрес наших предприятий оборудования и комплектующих».

Что касается бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимира Тихини, который также является фигурантом дела, то «в его обвинении фигурируют два направления преступной деятельности» — подстрекательство к даче взятки и получение взятки.

«Он подстрекал того же дилера по распространению продукции сахарной наших сахарных комбинатов на территории Российской Федерации к даче взятки определенным должностным лицам за решение ряда вопросов, — сказал Стук. — И сам не уходил от получения взяток, когда с использованием своего служебного положения он получал от этого же дилера российской компании значительные суммы взяток за ту помощь, которую он оказывал ему с использованием своего служебного положения. Он также арестован, находится под стражей».

«Хотя все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности, но пока никто из них с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался», — отметил заместитель генпрокурора.

Информация о задержании директоров четырех сахарных заводов и руководителя Белорусской сахарной компании появилась в белорусских СМИ в конце января. На тот момент ни одно силовое ведомство не комментировало ситуацию.

Впервые о «сахарном деле» 4 февраля в ходе визита в Добруш рассказал Александр Лукашенко. «Такого в Беларуси еще не было, — отметил он. — Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом (Белорусская сахарная компания. — БелаПАН.). Обычная "прокладка", поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов».

«Там попались и с погонами люди, — отметил Лукашенко. — Сказал: всех под метлу в камеру, всех! Даже вот самолет (нельзя было раньше задержать одного из деятелей), вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому».

«В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал. Посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег», — заявил официальный лидер.

По информации КГБ, суммы взяток директорам сахарных заводов ежегодно исчислялись сотнями тысяч долларов. Задержаны директора всех сахарных заводов Беларуси — Михаил Криштапович (Городейский сахарный комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий сахарорафинадный комбинат) и Дмитрий Егоров (Скидельский сахарный комбинат), а также российский бизнесмен Сергей Кононенко и директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.

КГБ возбудил дела по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере) в отношении должностных лиц и по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) в отношении коммерсантов.