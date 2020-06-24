Совмин утвердил новую редакцию Визовых правил

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Визовые правила, утвержденные постановлением Совета министров от 15 июля 2010 года № 1065, изложены в новой редакции.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 24 июня № 364, сообщила пресс-служба правительства.

Документ устанавливает виды белорусских виз и порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Органами выдачи въездных виз являются загранучреждения, главное консульское управление МИД и органы пограничной службы. Органами выдачи выездных и выездных-въездных виз являются подразделения по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел по месту временного пребывания, временного проживания иностранцев на территории Беларуси.

За рассмотрение визовой заявки, а также за выдачу выездной или выездной-въездной визы уплачивается консульский сбор или государственная пошлина в порядке и размере, установленном законодательными актами или международными договорами страны.

Въездная, выездная, выездная-въездная виза является недействительной, если истек срок ее действия или она была использована в соответствии с ее кратностью и разрешенным периодом пребывания.

Визовые марки с исправленным текстом, не заверенные печатью (визовой печатью МИД) или оформленные в нарушение порядка, установленного Визовыми правилами, считаются недействительными.

Документ вступает в силу 1 июля.
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Тэги: Визовые правила Совмин

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