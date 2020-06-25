Большинство кинотеатров Минска возобновят работу 30 июля

На эту дату намечена премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод».

По сообщению агентства «Минск-Новости» , премьерную картину покажут во всех кинотеатрах сети «КиноМинска», кроме «Дома кино» и «Пионера». Всего в эту структуру входят 13 кинотеатров, 12 из них временно не работают с середины апреля. Работу во время пандемии не прекращал только кинотеатр «Беларусь».

В апреле генеральный директор сети Павел Скалабан прогнозировал, что все площадки «КиноМинска» заработают к сентябрю.

Напомним, что кинотеатры частной сети Silver Screen cinemas снова заработали для зрителей 12 июня — правда, киноплощадки Silver Screen в ТЦ Galileo и Silver Screen ТЦ ARENAcity открыты только в пятницу и в выходные. Еще один частный столичный кинокомплекс — Falcon Club Бутик Кино — вернется с каникул 2 июля.