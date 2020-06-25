По данным официальной статистики, средняя зарплата в Минске в мае выросла на 50 рублей

По данным главного статистического управления Минска, в мае 2020 года начисленная средняя зарплата в столице составила 1771 рубль, что на 50,6 рубля, или на 2,9%, больше, чем в апреле.

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в мае 2020 года по сравнению с маем 2019-го увеличилась на 13,5%.

Самую высокую зарплату в столице в мае получили IT-специалисты — 6177,4 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых: работники горнодобывающей промышленности — 4709,2 рубля; нефтепереработки — 2442,9; деревообработки — 2353,2; телекоммуникационной сферы — 2202,9; финансового и страхового сектора — 2181,4; химической промышленности — 1977; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1926,1.

Самая низкая зарплата у работников столичных библиотек, архивов, музеев (806,1 рубля), туризма (708 рублей), творческих работников (705,4 рубля).

В мае 2020 года в промышленности города средняя зарплата составила 1368,1 рубля; в строительстве — 1612,3; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1398,5; розничной торговле — 1257,4; образовании — 1036,6 рубля. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1597,3 рубля.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1771, наименьшая — в Могилевской области — 993,4 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 1028,7 рубля, в Витебской — 1048,6 рубля, Гомельской — 1070,4 рубля, Гродненской — 1030,9 рубля, Минской — 1230,1 рубля.