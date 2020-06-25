Оппозиционного блогера Игоря Лосика задержали после обыска

В Минске задержан Игорь Лосик — популярный блогер, один из администраторов телеграм-канала «Беларусь головного мозга».

По сообщению телеграм-канала, Лосика задержали 25 июня, этому предшествовал обыск в его квартире. По информации канала, в квартиру пришли девять человек — милиция и понятые. «Показали, ордер на обыск, подписанный прокурором. По какому поводу, пока неизвестно. Жена Игоря с ребенком в подъезде», — говорится в сообщении.

На телеграм-канал «Беларусь головного мозга» подписано 167 тысяч человек. Последние месяцы канал активно освещает события вокруг избирательной кампании, в том числе публиковал видео с участием очевидцев задержаний во время «цепи солидарности» в Минске и других городах 18 и 19 июня, задержаний возле магазина Symbal.by 23 июня.

Ранее в Беларуси были задержаны и осуждены на 15-суточные административные аресты блогеры Владимир Цыганович, Эдуард Пальчис, Николай Масловский, Александр Кабанов. Все они обвинены в участии в несанкционированных мероприятиях.

Еще один видеоблогер, автор youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время легального пикета по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. В отношении него заведено два уголовных дела: по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и по статье 191 (препятствие выборам).