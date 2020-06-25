МЧС сливает вонючую воду на городские улицы

/ Общество
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Сотрудники столичных подразделений МЧС сегодня сливают воду из городского водопровода на некоторых улицах Московского и Фрунзенского районов.

 

 

С такой просьбой к спасателям обратился «Минскводоканал». По словам специалистов этого предприятия, чтобы к потребителям начала поступать вода без неприятного запаха, из сетей водоснабжения необходимо вытеснить некачественную воду.

Сегодня утром «Минскводоканал» рекомендовал горожанам также сливать воду на протяжении 10-15 минут или расходовать ее на хозяйственно-бытовые нужды. Пить воду по-прежнему запрещено.

По информации Мингорисполкома, проблема воды с сильным неприятным запахом затронула 2260 домов, в которых проживает 770 тысяч человек.

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Тэги: качество воды водоснабжение Минскводоканал Город: Минск

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