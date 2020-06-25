Совмин: ситуация с вонючей водой контролируема

Премьер-министр Роман Головченко 25 июня побывал во Фрунзенском районе Минска, где накануне возникли проблемы с качеством воды.

Фото пресс-службы Совмина

По сообщению пресс-секретаря правительства Александры Исаевой, премьер ознакомился с организацией подвоза чистой питьевой воды местным жителям, наличием воды в торговых сетях и обеспеченностью ею социальных учреждений. Головченко доложили, что в настоящее время задействованы все имеющиеся автомобили, «в связи с чем даны оперативные поручения по срочной переброске дополнительных машин с питьевой водой из других регионов».

По поручению премьер-министра Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит оперативную встречу с представителями торговли и производителей по вопросам увеличения поставок питьевой воды и недопущения роста цен в связи с повышенным спросом на нее.

Как сообщила Исаева, по распоряжению главы правительства создана межведомственная рабочая группа, которая должна дать оценку ситуации с попаданием некачественной воды в систему водоснабжения, оценить действия должностных лиц, а также выработать меры по недопущению подобного в будущем.

«В целом ситуация контролируемая. В причинах произошедшего разбираются компетентные службы», — добавила пресс-секретарь.

24 июня жители Фрунзенского и Московского районов Минска стали жаловаться на едкий запах из водопровода. Использовать воду было невозможно. «Минскводоканал» проводил промывку магистральных систем водоснабжения, работы велись и ночью.

В тот же день Минский городской центр гигиены и эпидемиологии взял пробы воды из системы централизованного питьевого водоснабжения названных районов. «По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды санитарным нормам по следующим показателям: запах при 20 и 60 градусах Цельсия, перманганатная окисляемость, нефтепродукты. В настоящее время питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам», — говорилось в сообщении центра.

Санслужба Минска подчеркнула, что «в связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, необходимо в максимально короткие сроки известить население о запрете использования воды из водопровода в питьевых целях во Фрунзенском и Московском районах Минска».

В Мингорисполкоме заявили, что проблему с некачественной водой во Фрунзенском и Московском районах городские службы постараются решить в течение 25 июня.

Генпрокуратура сообщила, что «в связи с многочисленными обращениями граждан» проводится «проверка исполнения законодательства о питьевом водоснабжении».