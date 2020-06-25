«Наша ніва» подтвердила временную потерю домена nn.by

/ Общество
Просмотров: 812

Независимый интернет-сайт «Наша ніва» подтвердил временную потерю своего домена nn.by.

«Сегодня многие из вас не смогли открыть НН на компьютерах и мобильных телефонах. Причина в том, что редакция «Нашай нівы» потеряла этот адрес. Мы пытаемся выяснить причины этого. Как только у нас будет полное понимание ситуации, мы сразу сообщим об этом», — отмечается в сообщении на странице редакции в «Фейсбуке».

Пока идет разбирательство, «Наша ніва» призвала читателей присоединяться к своим страницам в соцсетях.

Сайт nn.by перестал открываться утром 25 июня. Редакция сообщила в соцсетях, что разбирается с проблемой. «Пока разбираемся в ситуации и пытаемся решить проблему. Ждем ответа от госорганов. До вечера выступим с каким-либо заявлением», — сообщил БелаПАН главный редактор nn.by Егор Мартинович.

В компании «Домен.by» (ООО «Открытый контакт»), которая регистрировала и обслуживала доменное имя nn.by, сообщили, что «этот домен был удален и будет реализован через аукцион».

Позже генеральный директор технического администратора доменной зоны .by hoster.by Сергей Повалишев сообщил, что причина удаления домена nn.by — его неоплата.

По его словам, такая ситуация достаточно распространенная. «Вовремя не была произведена оплата. В связи с этим домен исключился из реестра и направлен на благотворительный аукцион. Данная процедура происходит в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь полностью отсутствует», — заявил Повалишев.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Наша ніва Персона: Егор Мартинович Сергей Повалишев

Другие материалы на эту тему:

«Наша ніва» потеряла домен из-за неоплаты

«Наша ніва» потеряла домен из-за неоплаты

«Наша ніва» на бумаге всё. «Выписывало меньше тысячи человек»

«Наша ніва» на бумаге всё. «Выписывало меньше тысячи человек»

«Нашу нiву» оштрафовали на 14 миллионов рублей

«Нашу нiву» оштрафовали на 14 миллионов рублей

Министерство информации сделало «Нашай ніве» приятный сюрприз

Министерство информации сделало «Нашай ніве» приятный сюрприз