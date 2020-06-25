«Наша ніва» подтвердила временную потерю домена nn.by

Независимый интернет-сайт «Наша ніва» подтвердил временную потерю своего домена nn.by.

«Сегодня многие из вас не смогли открыть НН на компьютерах и мобильных телефонах. Причина в том, что редакция «Нашай нівы» потеряла этот адрес. Мы пытаемся выяснить причины этого. Как только у нас будет полное понимание ситуации, мы сразу сообщим об этом», — отмечается в сообщении на странице редакции в «Фейсбуке».

Пока идет разбирательство, «Наша ніва» призвала читателей присоединяться к своим страницам в соцсетях.

Сайт nn.by перестал открываться утром 25 июня. Редакция сообщила в соцсетях, что разбирается с проблемой. «Пока разбираемся в ситуации и пытаемся решить проблему. Ждем ответа от госорганов. До вечера выступим с каким-либо заявлением», — сообщил БелаПАН главный редактор nn.by Егор Мартинович.

В компании «Домен.by» (ООО «Открытый контакт»), которая регистрировала и обслуживала доменное имя nn.by, сообщили, что «этот домен был удален и будет реализован через аукцион».

Позже генеральный директор технического администратора доменной зоны .by hoster.by Сергей Повалишев сообщил, что причина удаления домена nn.by — его неоплата.

По его словам, такая ситуация достаточно распространенная. «Вовремя не была произведена оплата. В связи с этим домен исключился из реестра и направлен на благотворительный аукцион. Данная процедура происходит в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь полностью отсутствует», — заявил Повалишев.