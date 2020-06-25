МВД: в Минске готовят переворот

«События в Минске иногда направлены на раскачивание ситуации, и под видом якобы мирных протестов и таких выражений несогласия какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность», — заявил министр внутренних дел Юрий Караев, сегодняшние высказывания которого в Академии МВД размещены на сайте ведомства.

По мнению Караева, «когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних и не причастных к событию и не желающих в этом участвовать людей».

«Но своим местом выбранного проведения этих лжепикетов, которые превращаются в эти цепи и какие-то другие вещи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, под нехорошие вещи, — сказал Караев. — Понятно всем, что, если сотрудники правоохранительных органов пытаются свернуть незаконное несанкционированное массовое мероприятие и при этом неизбежно возникают ситуации, когда непреднамеренно задеваются посторонние люди, это вызывает недоумение людей непричастных».

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.Дзен , Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Читайте дальше: