МВД: в Минске готовят переворот

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«События в Минске иногда направлены на раскачивание ситуации, и под видом якобы мирных протестов и таких выражений несогласия какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность», — заявил министр внутренних дел Юрий Караев, сегодняшние высказывания которого в Академии МВД размещены на сайте ведомства.

По мнению Караева, «когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних и не причастных к событию и не желающих в этом участвовать людей».

«Но своим местом выбранного проведения этих лжепикетов, которые превращаются в эти цепи и какие-то другие вещи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, под нехорошие вещи, — сказал Караев. — Понятно всем, что, если сотрудники правоохранительных органов пытаются свернуть незаконное несанкционированное массовое мероприятие и при этом неизбежно возникают ситуации, когда непреднамеренно задеваются посторонние люди, это вызывает недоумение людей непричастных».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 МВД Персона: Юрий Караев

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