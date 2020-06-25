Глава Минска не знает, почему у минчан вонючая вода

Причины проблем с качеством водопроводной воды в нескольких районах столицы пока не установлены, сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

«В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попало 2569 домов. В 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках, их около 100, делается анализ воды. Если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты», — цитирует Сивака телеграм-канал горисполкома «Минск. Официально».

По словам руководителя города, исходя из докладов городских служб, одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. «Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин Минский горисполком обратился в прокуратуру», — сказал Сивак.

Он отметил, что проблемы с водой возникли в тех районах, куда вода подается из поверхностных источников. Первые обращения по качеству воды стали поступать от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями.

«До остальных некачественная вода дошла позже, потому что расстояние дальше. Это микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском, Немига — Тимирязева в Центральном», — заявил председатель Мингорисполкома.