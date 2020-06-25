Власть укомплектовала участковые комиссии своими людьми

В состав 5.723 участковых избирательных комиссий по выборам президента вошло 63.347 человек.

Как сообщается на сайте Центризбиркома, 45.935 человек (72,5% общей численности комиссий) — женщины. Граждан в возрасте до 30 лет в комиссиях 4.451 человек (7%), госслужащих — 2.459 (3,9%).

От граждан путем подачи заявлений в состав комиссий включено 20.800 человек (32,8%, выдвигалось 25.353), от трудовых коллективов — 6.309 (10%, выдвигалось 6.722).

От общественных объединений в комиссии вошло 36.238 человек (57,2%, выдвигалось 38.114), в том числе от политических партий — 3.723 (5,9%, выдвигалось 4.383).

Больше всего представителей — 1.256 (1,98%, выдвигалось 1.294) — у Республиканской партии труда и справедливости. От Коммунистической партии включено 926 человек (1,46%, выдвигалось 967), от Белорусской аграрной партии — 574 (0,91%, выдвигалось 576), от Белорусской социально-спортивной партии — 544 (0,86%, выдвигалось 556), от Социал-демократической партии народного согласия — 343 (0,54%, выдвигалось 354), от Республиканской партии — 59 (0,09%, столько же и выдвигалось), от Либерально-демократической партии — 15 (0,02%, выдвигалось 37), от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и Партии БНФ — по 3 человека (0,005%, выдвигалось 212 и 109 соответственно).

Своих представителей также выдвигали Объединенная гражданская партия (212 человек), партия «Белорусская социал-демократическая Грамада» (6) и Белорусская патриотическая партия (1), но они не были включены в участковые комиссии.

Таким образом, в избирательные комиссии включено всего шесть из 539 представителей оппозиционных партий.

Среди других общественных объединений в комиссиях больше всего представителей Федерации профсоюзов — 9.382 человека (14,8%, выдвигалось 9.537). От ОО «Белая русь» — 4.579 человек (7,2%, выдвигалось 4.661), Белорусского союза женщин — 4.444 (7%, выдвигалось 4.503), БРСМ — 4.115 (6,5%, выдвигалось 4.618), Белорусского фонда мира — 3.190 (5%, выдвигалось 3.248), Белорусского общественного объединения ветеранов — 3.157 (5%, выдвигалось 3.229), иных общественных объединений — 3.648 (5,8%, выдвигалось 3.935).