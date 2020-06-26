К выборам начали расти пенсии

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После восьми месяцев падения в мае реальный размер пенсий вырос на 0,2% к предыдущему месяцу, свидетельствуют данные Белстата.

Последний раз рост реального размера пенсий наблюдался в августе 2019 года (на 6,9%).

В январе 2020 года снижение составило 0,9%, в феврале — 0,7%, марте — 0,9%, апреле — 0,6%.

В органах по труду, занятости и социальной защите в мае 2020 года на учете состояло 2 млн 515,3 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 433,3 рубля (месяцем ранее — 432,7 рубля), что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и достигло 35,3% средней зарплаты.

Средний размер пенсии по возрасту в мае 2020 года составил 447,6 рубля, по инвалидности — 389,3 рубля, по случаю потери кормильца — 295,4 рубля, социальной пенсии — 228,4 рубля.

Александр Лукашенко 20 июня подписал указ № 232 «О повышении пенсий». «Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров, исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%», — отмечалось в релизе.

Повышение пенсий Лукашенко анонсировал 20 июня, общаясь с участниками церемонии открытия мемориального комплекса в деревне Борки Могилевской области. Белорусский руководитель отметил, что во время сбора подписей за его выдвижение в президенты поднимался вопрос о пенсиях.

«Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — сказал Лукашенко.
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