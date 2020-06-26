Лукашенко рад, что не продал «Беларуськалий»

Александр Лукашенко рад тому, что предприятие «Беларуськалий» не продали, несмотря на поступавшие предложения. Об этом он заявил 26 июня на встрече с активом Минской области, сообщает пресс-служба президента.

«В свое время мне предлагали продать его, но я рад, что мы этого не сделали. «Беларуськалий» — это национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта», — сказал Лукашенко.

«Зачем продавать это предприятие, если оно функционирует нормально, выполняет все поставленные задачи?» — спросил он.

«Я государственник. Я не отношусь к людям, которые готовы на куски порезать и поделить», — заявил официальный лидер, подчеркнув, что «в Беларуси люди хотят жить справедливо».

Аналогичный подход, продолжил Лукашенко, и в отношении других крупных, известных в мире предприятий. Например таких, как БелАЗ. «Это огромное достижение и гордость страны — делать такую технику», — сказал он.

По словам Лукашенко, программа социально-экономического развития на предстоящие пять лет будет прописана так, чтобы она была понятна не только активу, но и чтобы люди, руководители предприятий понимали, что будет. Он напомнил: «Еще в советские времена при составлении подобных планов четко прописывались инвестиции и предприятия, которые необходимо ввести в строй».

«Очень хотелось бы, чтобы кроме традиционных появились новые. Для Минской области одним предприятием обойтись нельзя. Два-три, но это должно быть абсолютно обоснованно, для этого должны быть денежные средства», — подчеркнул официальный лидер.

Лукашенко отметил, что развитие Минской области во многом определяет развитие страны. «Потенциал, которым вы обладаете, представляет уменьшенную копию экономики страны», — подчеркнул он. Было время, когда Минская область была в числе отстающих, но «за последние годы ситуация выровнялась».

В 2012 году Лукашенко заявил о готовности продать «Беларуськалий» за 36-39 млрд долларов. На эту тему он также высказался в 2019 году. «Я не против. Я готов сегодня продать «Беларуськалий», и я посчитал и назвал цену — 30 млрд долларов. Но никто не хочет. «Беларуськалий» хотят купить и в России, и в Китае, и в Америке, но за пять миллиардов долларов», — отметил Лукашенко в ходе апрельского послания к народу и парламенту.