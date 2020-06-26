«Все наши «альтернативщики» кричат: «Пераменаў, пераменаў!» Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены», — заявил Лукашенко 26 июня в Солигорске на встрече с активом Минской области.

Фото пресс-службы президента

По его словам, альтернативные претенденты на президентский пост обещают, что «зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего».

В Беларуси, подчеркнул Лукашенко, «люди хотят жить справедливо». «И если поступить наоборот, то будет беда, которая приведет к «майдану». Нельзя наклонять людей, чтобы они потеряли всякую надежду», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Было непросто. Люди постарше помнят, как наши горняки «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу». Помните, и кастрюлями барабанили, и тарелками. Я тогда был депутатом Верховного совета. А не хватало многого, когда я столкнулся с этим вопросом. И зарплату не с чего было платить», — сказал Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что в свое время «Беларуськалий» был «фактически поделен на сферы влияния, где различные группы имели долю и торговали на международных рынках, тем самым конкурируя друг с другом и сбивая цену». «Вроде и продавали калийную соль, а денег не было. Первое решение, которое я тогда принял, — железобетонно настоял на том, чтобы все, что добывает ваше предприятие, продавалось по одному каналу. Это было мое первое знакомство с вашими проблемами», — сказал он.

По словам официального лидера, «впоследствии еще многое было сделано для развития предприятия, в том числе по линии импортозамещения, внедрения отечественных технологий и оборудования». «Калийную отрасль будут развивать и в дальнейшем, в частности новые месторождения, а это в свою очередь дает импульс близлежащим населенным пунктам», — сказал Лукашенко.

«Мы в Беларуси не стали ломать то, что было, — добавил он. — Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране. И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать».