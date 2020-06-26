«Беларусь – не твоя игрушка!». У посольства Беларуси в Тель-Авиве прошла массовая демонстрация
Около двухсот человек собрались 26 июня на демонстрацию возле посольства Беларуси в столице Израиля.
«Мы хотим поддержать людей в Беларуси, требующих честных и открытых демократических выборов. Требуем от Лукашенко прекратить репрессии и освободить арестованных кандидатов на президентский пост и активистов», – цитируют
Демонстранты скандировали «Жыве Беларусь», «Стоп, таракан!», «Уходи!» и «Выпускай!». Среди плакатов выделялось: «Беларусь – не твоя игрушка!».
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