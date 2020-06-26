«Беларусь – не твоя игрушка!». У посольства Беларуси в Тель-Авиве прошла массовая демонстрация

Около двухсот человек собрались 26 июня на демонстрацию возле посольства Беларуси в столице Израиля.

Фото: Никита Риер

«Мы хотим поддержать людей в Беларуси, требующих честных и открытых демократических выборов. Требуем от Лукашенко прекратить репрессии и освободить арестованных кандидатов на президентский пост и активистов», – цитируют «Детали» слова участников демонстрации.

Демонстранты скандировали «Жыве Беларусь», «Стоп, таракан!», «Уходи!» и «Выпускай!». Среди плакатов выделялось: «Беларусь – не твоя игрушка!».