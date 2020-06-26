Беларусь планирует пригласить на выборы международных наблюдателей

/ Выборы
Просмотров: 248

Беларусь планирует пригласить на президентские выборы международных наблюдателей, заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей 26 июня в Минске.

«Мы сейчас запросили у Министерства здравоохранения их мнение относительно эпидемиологической ситуации в Беларуси и о том, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на эти выборы», — сказал Макей.

По его словам, на основании полученной от Минздрава информации Минск будет формулировать приглашение для иностранных наблюдателей, сообщает БелаПАН.

На вопрос, не хочет ли он «не как министр, а как гражданин проснуться 10 августа в стране с другим президентом», Макей сказал: «Хочу проснуться в спокойной, свободной, миролюбивой стране, где мы будем строить общее будущее общими силами. Приведет эту страну в будущее любой выбранный демократическим способом президент».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 международные наблюдатели Персона: Владимир Макей

Другие материалы на эту тему:

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом

Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом

«Выборы президента проходят в атмосфере страха, угроз и запугивания»

«Выборы президента проходят в атмосфере страха, угроз и запугивания»

Бабарико останется в политической игре, даже если сядет

Бабарико останется в политической игре, даже если сядет