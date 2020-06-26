Беларусь планирует пригласить на выборы международных наблюдателей

Беларусь планирует пригласить на президентские выборы международных наблюдателей, заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей 26 июня в Минске.

«Мы сейчас запросили у Министерства здравоохранения их мнение относительно эпидемиологической ситуации в Беларуси и о том, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на эти выборы», — сказал Макей.

По его словам, на основании полученной от Минздрава информации Минск будет формулировать приглашение для иностранных наблюдателей, сообщает БелаПАН .

На вопрос, не хочет ли он «не как министр, а как гражданин проснуться 10 августа в стране с другим президентом», Макей сказал: «Хочу проснуться в спокойной, свободной, миролюбивой стране, где мы будем строить общее будущее общими силами. Приведет эту страну в будущее любой выбранный демократическим способом президент».