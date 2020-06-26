Лукашенко планирует встретиться с Путиным подо Ржевом

/ Политика
Просмотров: 756

Александр Лукашенко планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом 30 июня. Об этом он сообщил 26 июня в Солигорске во время общения с трудовым коллективом предприятия «Белкалий-Мигао».

Фото: president.gov.by

«Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить [с президентом России] там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко также поделился с сотрудниками предприятия своими впечатлениями от участия в параде победы в Москве. «Я там был не один: там была рота почетного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почетного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы! Очень трудолюбивые ребята. И когда шла рота почетного караула, я, конечно, встал (и те, кто были со мной, тоже) и порадовался за наших ребят. Вот это мои самые яркие впечатления», —  сказал официальный лидер.

По его мнению, в нынешней сложной обстановке российская сторона очень неплохо подготовила парад. «При этих условиях они очень большие молодцы», — отметил Лукашенко.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Лукашенко-Путин Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Ржев

Другие материалы на эту тему:

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

Что не сделал российский штык, сделает российский паспорт

Что не сделал российский штык, сделает российский паспорт

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Атакой на Бабарико Лукашенко только подыгрывает Москве

Атакой на Бабарико Лукашенко только подыгрывает Москве