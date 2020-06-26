Ученые: Коронавирус появился в Европе за год до эпидемии

Исследователи университета Барселоны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в городских стоках, датированных мартом 2019 года.

Барселонские ученые исследовали воды за разные периоды. Среди изучаемых образцов были несколько за период с января 2018 по декабрь 2019 года, все были отрицательными, за исключением образца за 12 марта, где геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат в результате теста ПЦР.

Концентрация геномов SARS-CoV-2 четко совпадала с изменением числа заболеваний COVID-19 среди населения, подчеркнул профессор факультета биологии Альберт Боск. По его мнению, тем, кто переболел коронавирусом до объявления эпидемии, ставили диагноз грипп, поскольку заболевания имеют схожие симптомы.

«Эти результаты говорят о том, что инфекция была намного раньше, чем стало известно о первом случае COVID-19 в мире», — отмечается в университетском отчете.