В рамках уголовного дела Игоря Лосика допросили его супругу Дарью

В рамках уголовного дела администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика вечером 26 июня была допрошена его супруга.

«Ничего конкретно не могу сказать, потому что подписала документ о неразглашении тайны следствия», — сообщила БелаПАН Дарья Лосик. По ее словам, допрос прошел корректно, без эксцессов, будут ли ее вызывать снова, она не знает.

Новой информации о супруге Дарья Лосик пока не располагает. Ему уже наняли адвоката.

Игорь Лосик был задержан накануне после обыска в его квартире. Возбуждено уголовное дело по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). По данным на сегодняшнее утро, он находился в изоляторе временного содержания (ИВС) на Окрестина.

По статье 342 УК обвиняется также автор ютьюб-канала «Страна для жизни» блогер Сергей Тихановский, жена которого Светлана Тихановская участвует в президентской кампании. Помимо этого блогера обвиняют по статье 191 УК (препятствие выборам). Тихановский содержится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.

На телеграм-канал «Беларусь головного мозга» подписано 170 тыс. человек. Последние месяцы канал активно освещает события вокруг избирательной кампании, в том числе размещал видеозаписи с участием очевидцев задержаний во время «цепи солидарности» в Минске и других городах 18 и 19 июня, задержаний возле столичного магазина Symbal.by 23 июня.

Канал продолжает функционировать. Сегодня вечером без ссылки на источник там появилось сообщение, что «идет охота» на администратора телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» (66 тыс. подписчиков) и ютьюб-канала «Усы Лукашенко» (24 тыс.).