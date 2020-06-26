Не менее девяти человек задержано в Гродно во время стихийной «цепи солидарности»

Не менее девяти человек задержано вечером 26 июня в Гродно во время стихийной «цепи солидарности» с арестованными в ходе президентской избирательной кампании.

Цепь была организована на улице Элизы Ожешко. Почти сразу к собравшимся подошли милиционеры, предупредили, что акция несанкционированная, и потребовали разойтись. После этого подъехали два автозака и несколько десятков милиционеров. Людей вытеснили с улицы Ожешко на площадь Ленина.

Среди задержанных один несовершеннолетний, а также мужчина с плакатом «Стоп, таракан». Еще одного человека, который до задержания ходил вместе с товарищем, который снимал участников акции на видеокамеру, почти сразу выпустили.

По информации правозащитников, с 18 по 21 июня за участие в акциях солидарности с ранее арестованными участниками президентских выборов, политиками и общественными активистами было задержано более 360 человек.

«Чтобы этот якобы мирный протест не разрастался во что-то более массовое от их безнаказанности и от того, что мы не замечаем и не воздействуем, конечно, мы все эти волнения в зародыше пресекаем», — заявил 25 июня министр внутренних дел Юрий Караев.

Фото Сергея Людкевича