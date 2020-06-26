Мингорисполком: запрет на использование воды в городе пока не снят

Запрет на использование воды в Минске пока не снят, сообщил вечером 26 июня телеграм-канал Мингорисполкома.

«На совещании у председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака принято решение о том, что разрешение на использование питьевой воды для каждого объекта будет выдаваться индивидуально на основании результатов проб. В настоящее время их уже получают детские сады, лечебные учреждения, промышленные предприятия», — говорится в сообщении.

По информации исполкома, в настоящее время 3-й водовод не функционирует. Подача воды осуществляется по водоводам № 1 и 2.

Сегодня днем Минздрав сообщил, что ситуация с качеством питьевой воды по ряду адресов в трех районах Минска остается нестабильной.

Проблему с некачественной водой городские службы пытались решить в течение вчерашнего дня. Анатолий Сивак заявил, что причины проблемы пока не установлены.

«В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попало 2569 домов. В 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках, их около 100, делается анализ воды. Если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты», — цитировал Сивака телеграм-канал горисполкома вечером 25 июня.

По словам руководителя города, исходя из докладов служб, одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. «Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин Минский горисполком обратился в прокуратуру», — сказал Сивак.

Он отметил, что проблемы с водой возникли в тех районах, куда вода подается из поверхностных источников. Первые обращения по качеству воды стали поступать 24 июня от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями. «До остальных некачественная вода дошла позже, потому что расстояние дальше. Это микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском, Немига — Тимирязева в Центральном», — заявил председатель Мингорисполкома.

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