В Минске пройдет церемония в честь начала строительства Национального футбольного стадиона за китайские деньги

На минском стадионе «Динамо» 30 июня состоится церемония, посвященная началу строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Фото: minsknews.by.

Планируется, что участие в торжестве примут первый заместитель премьер-министра, бывший посол в Китае Николай Снопков, министр экономики Александр Червяков, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак и посол КНР Цуй Цимин. «Планируются выступления первого вице-премьера и посла, ответы на вопросы журналистов. Участники перережут ленточку, дав символический старт строительству», — уточнил детали церемонии пресс-секретарь Минспорта Владимир Нестерович.

Стадион и бассейн будут возводиться возле столичного стадиона «Трактор» за счет китайских инвестиций. Проекты должны быть реализованы до 31 декабря 2023 года.

6 августа 2019 года на встрече с руководством Администрации президента, Мингорисполкома и другими чиновниками Лукашенко поручил обеспечить готовность к началу строительства стадиона и бассейна в первой половине 2020 года.

«Стадион и плавательный бассейн мы будем строить. Они нам очень нужны. Потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов», — заявил официальный лидер. В то же время он отметил: «Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями».

На этом месте стадион должен был быть построен еще во второй половине 2000-х годов, однако литовский бизнесмен Владимир Романов отказался от реализации проекта. Весной 2015 года власти Минска объявили тендер на проектирование и строительство арены за 94 млн евро рядом со стадионом «Трактор». Наиболее интересное предложение поступило от китайской компании.