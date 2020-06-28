В Польше проходят выборы президента

В Польше сегодня проходят выборы президента. На этой неделе социологи опубликовали данные исследования, согласно которым в первом туре хорошие шансы для победы имеет действующий глава государства.

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Так, по данным центра IBRiS, у Анджея Дуды (правящая национал-консервативная партия «Закон и справедливость») самые высокие шансы на победу: 43,1% опрошенных заявили, что проголосуют за него. А за главного оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского (либерально-демократический оппозиционный блок «Гражданская платформа») готовы проголосовать 27,4% опрошенных.

Некоторые другие кандидаты, согласно соцопроса, могут рассчитывать на следующие результаты: Шимон Холовня (беспартийный) — 10,1%, Владислав Косиняк-Камыш («Польская крестьянская партия») — 7,5%, Кшиштоф Босак (партия «Конфедерация») — 6,2%, Роберт Бедронь (Объединенные левые силы) — 4,5%. 1,2% опрошенных затруднились с ответом.