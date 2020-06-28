Следственный комитет ищет причины гибели двух рабочих в кабельном колодце на проспекте Дзержинского

Следственный комитет расследует трагический инцидент, произошедший вечером 26 июня в Минске на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Клары Цеткин, где завершаются работы по переобустройству движения по площади Богушевича.

Площадь Богушевича. Фото minsknews.by

Трое рабочих одной из строительных организаций занимались прокладкой электрического кабеля через проезжую часть проспекта Дзержинского. Всех троих обнаружили без сознания в кабельном колодце.

Смерть двоих мужчин медики констатировали на месте. Третий пострадавший был госпитализирован в БСМП с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами головы и плеча.

Сотрудниками МЧС были проведены замеры воздуха в колодце на наличие отравляющих веществ. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.